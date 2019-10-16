Российскую военную полицию засняли в сирийском Манбидже

На кадрах видно, что российские военные проезжают по городу, где повсюду видны следы разрушений. Многие дома пострадали и теперь пустуют. Некоторые местные жители начали ремонтировать здания.

Сирийская армия закрепилась в Манбидже Подробнее

Российская сторона начала патрулирование, чтобы обеспечить безопасность на территории, где проходит линия соприкосновения войск Сирии и Турции.

Несмотря на контроль, район на севере региона все еще нельзя назвать полностью безопасным. Раньше в Манбидже находились американские войска, а военные России зашли в город впервые.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Ее целью стало создание безопасной зоны для сирийских беженцев на приграничных территориях и вытеснение оттуда курдов.