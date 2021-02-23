Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Киргизии

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» официально зарегистрировали в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе местного Министерства здравоохранения.

«Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Киргизии выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавируса „Спутник V“», — передало РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что регистрация вакцины позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения. Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии еще в начале марта 2020 года. По последним данным, число случаев заражения вирусом превысило 86 тысяч, умерли за это время — 1460 человек.

Недавно стало известно, что Северная Македония закажет партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Также премьер-министр Словакии Игор Матович настоял на скорейшей покупке российской прививки. Кроме того, власти Бразилии приобретут нашу вакцину без тендерных процедур. Препарат намерены купить у местного представителя Российского фонда прямых инвестиций.