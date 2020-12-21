Российскую вакцину «Спутник V» начали производить в Казахстане

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустили в Казахстане. Выпускать российский препарат будет Карагандинский фармацевтический комплекс, сообщило правительство республики.

«Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины „Спутник V“ в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным», — сказано в сообщении.

Специалисты будут выпускать в Казахстане два миллиона доз вакцины. По словам Мамина, вакцинация населения начнется в феврале 2021 года. Прививать людей будут на добровольной основе. В первую очередь вакцинировать будут медицинских работников, педагогов, правоохранителей и студентов. Также в список попадут люди из групп риска, страдающие от хронических заболеваний.

Вакцину «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Он предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцину ставят внутримышечно в два этапа с разницей в 21 день.