Российскую вакцину от COVID-19 в Китае признали безопасной

В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса. Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань назвал разработанный учеными из РФ препарат безопасным.

Специалист выразил надежду, что клинические испытания вакцины завершатся успешно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства России в Пекине.

«Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной», — говорится в документе.

Эпидемиолог поздравил Москву с регистрацией препарата.

Первая в мире вакцина от коронавируса появилась благодаря сотрудникам Центра имени Гамалеи, которые разработали ее совместно с Российским фондом прямых инвестиций. «Спутник V» представляет собой раствор, который вводят пациенту внутримышечно. Инъекции предлагают делать в два этапа и с перерывом в три недели. В Минздраве пояснили, что так формируется длительный иммунитет — сроком до двух лет.

Заявки на приобретение вакцины уже подали более чем 20 стран. Россия договорилась, что препарат будут производить в пяти государствах.