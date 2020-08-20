Российскую вакцину от COVID-19 в Китае признали безопасной
Специалист выразил надежду, что клинические испытания вакцины завершатся успешно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства России в Пекине.
«Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной», — говорится в документе.
Эпидемиолог поздравил Москву с регистрацией препарата.
Первая в мире вакцина от коронавируса появилась благодаря сотрудникам Центра имени Гамалеи, которые разработали ее совместно с Российским фондом прямых инвестиций. «Спутник V» представляет собой раствор, который вводят пациенту внутримышечно. Инъекции предлагают делать в два этапа и с перерывом в три недели. В Минздраве пояснили, что так формируется длительный иммунитет — сроком до двух лет.
Заявки на приобретение вакцины уже подали более чем 20 стран. Россия договорилась, что препарат будут производить в пяти государствах.