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    20 августа 2020, 13:36

    Российскую вакцину от COVID-19 в Китае признали безопасной

    Александра Ломейко

    В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса. Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань назвал разработанный учеными из РФ препарат безопасным.
    Российскую вакцину от COVID-19 в Китае признали безопасной

    Специалист выразил надежду, что клинические испытания вакцины завершатся успешно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства России в Пекине.

    «Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной», — говорится в документе.

    Эпидемиолог поздравил Москву с регистрацией препарата.

    Первая в мире вакцина от коронавируса появилась благодаря сотрудникам Центра имени Гамалеи, которые разработали ее совместно с Российским фондом прямых инвестиций. «Спутник V» представляет собой раствор, который вводят пациенту внутримышечно. Инъекции предлагают делать в два этапа и с перерывом в три недели. В Минздраве пояснили, что так формируется длительный иммунитет — сроком до двух лет.

    Заявки на приобретение вакцины уже подали более чем 20 стран. Россия договорилась, что препарат будут производить в пяти государствах.

    Новости SMI.FM