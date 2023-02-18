18 февраля 2023, 20:00
Российскую угрозу увидели в плановом полете двух Ту-160 над Беринговым морем
Daily Mail: Путин предупредил Запад о поддержке Украины полетом ракетоносцев Ту-160
Пролетевшие на Баренцевым и Норвежским морями два российских ракетоносца Ту-160 стали предупреждением странам Запада от российского президента Владимира Путина. Об этом написала британская газета Daily Mail.
В материале говорится, что таким образом Россия предупредила страны Запада о последствиях поставок оружия украинским военным в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
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«Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад», — отметили авторы статьи.
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По данным Минобороны России, два стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в минувший вторник, 14 февраля. Всего экипаж провел в воздухе 13 часов, совершив дозаправки топливом в воздухе.
До этого в воздух поднимались ракетоносцы Ту-95МС для планового семичасового полета над акваторией Берингова моря. Все маневры выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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