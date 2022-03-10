Российскую собственность будут забирать на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов на Украине. Такая информация появилась на сайте Верховной рады.

«Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон <…> „Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов“», — сказано в сообщении.

Реализацией закона будет заниматься комитет по вопросам экономического развития. В документе прописано, что после принудительного изъятия имущества компенсация не предусмотрена.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее главными целями он навал денацификацию и демилитаризацию Украины.

В четверг, 10 марта, главы МИД РФ и Украины — Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба — провели переговоры в Анталье. Кулеба назвал их сложными. Лавров заявил, что Россия хочет видеть соседнюю страну демилитаризированной и дружественной к русскому языку и культуре.