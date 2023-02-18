Важное 18 февраля 2023, 00:07 Российскую резолюцию по расследованию диверсий на «Северных потоках» представили в СБ ООН Полянский: Россия представила СБ ООН резолюцию по диверсии на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Россия представила проект резолюции Совета безопасности ООН по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил в интервью американской радиостанции WBAI.

«Несколько часов назад мы представили проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на „Северных потоках“», — сказал он.

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В постпредстве отметили, что российская сторона намерена добиваться голосования по резолюции о диверсиях на «Северных потоках» на следующей неделе.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках». Он указал на заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что у организации нет мандата для расследования происшествия на трубопроводах.

Ранее с призывом организовать международное расследование диверсий на газопроводах выступили члены Совета Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала случившееся неприкрытым актом государственного терроризма.