Российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма приняла Генассамблея ООН

Большинство стран-участниц Генеральной ассамблеи ООН проголосовали за принятие российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Против высказались две страны, 51 воздержалась. Об этом сообщило постоянное представительство России ООН на своей странице в Twitter.

«Резолюция „Борьба с прославлением нацизма, неонацизма и других практик, которые способствуют разжиганию современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости“ была принята сегодня на 75-й Генеральной ассамблеи ООН 130 голосами за, только две против, 51 воздержался», — говорится в сообщении.

По данным РИА «Новости», против проголосовали представители Украины и США.

Принятый документ рекомендует странам принять меры, в том числе на законодательном уровне, недопущения пересмотра итогов Второй мировой войны и преступлений против человечества.

Резолюция призвала страны избавиться от всех форм дискриминации и не допускать в ходе обучения подрастающего поколения риторики, оправдывающей расизм, дискриминацию и ненависть за этническое происхождение, национальность, религию или убеждения.

На минувшей неделе стало известно об акте вандализма на братском кладбищей советских воинов в литовском городе Обяляй. Вандалы облили могильные плиты и памятник погибшим красной краской. Следственный комитет России начал проверку по факту случившегося.