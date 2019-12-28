Российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью приняли в ООН

Генассамблея ООН на последнем пленарном заседании уходящего года приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Представители США и Финляндии призвали голосовать «против».

Соавторами российской резолюции выступили еще 47 стран. По данным РИА «Новости», за «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях» проголосовали 79 стран. Против — 60, воздержались — 33 государства.

Будет учрежден специальный межправительственный комитет экспертов. Он разработает международную конвенцию о противодействии преступным действиям в сфере ИКТ. Спецкомитет впервые соберется на трехдневную организационную сессию в августе 2020 года.

Вашингтон высказал серьезные опасения в связи с принятием документа. Власти США считают, что договор о киберпреступности уже есть. Это Будапештская конвенция. К тому же представитель США в ООН считает, что россияне заинтересованы в продвижении своего видения интернета будущего.

«Они заинтересованы в договоре, который дал бы им тот тип контроля над интернет-пространством, который их интересует и который противостоит фундаментальным американским свободам», — цитирует его swissinfo.ch.