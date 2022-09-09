Российскую продукцию не пускают на международные рынки: подробности | 360°

Мир 09 сентября 2022, 19:23 Поделиться Telegram

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Viber Запад решил исполнить зерновую сделку лишь наполовину. Однако обман им выгоды не принесет Экономист Корнеев: российские товары найдут своего покупателя на мировом рынке

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Экспорт украинского зерна идет полным ходом, а продукцию России старательно не пускают на рынок. Эксперты уверены, что для переживаний нет повода: во-первых, этим европейцы делают хуже только себе, а во-вторых, для российских товаров покупатели всегда найдутся. А в третьих, в ноябре срок соглашения по зерну истекает.

Россию обманули при зерновой сделке в Стамбуле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о неисполнении второй части стамбульских соглашений, которые были подписаны 22 июля этого года представителями России, Турции, Украины и ООН, сообщило РИА «Новости».

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Хотя США и ряд европейских государств согласились с тем, чтобы на российские продукты никакие санкции не распространялись, фактически они не могут попасть на международные рынки. Торговые суда не могут заходить в порты, так как их не страхуют, не принимают и не обслуживают.

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При этом украинская сторона вывезла из трех портов почти два миллиона тонн зерна и других продуктов питания. Российский постпред при ООН Василий Небензя допустил, что Россия откажется от продуктовой сделки из-за невыполнения части договоренностей, тем более, что срок соглашения истекает в ноябре.

Фото freepik.com

США не нужны конкуренты

Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев в разговоре с «360» отметил, что ничего удивительного в поведении заграничных партнеров нет. Они давно славятся своим нетрадиционным деловым поведением и нарушением прав.

«С одной стороны, они нуждаются и в газе, и в нефти, но с другой стороны всеми способами пытаются закрыться, по крайней мере Европа. То, что необходимо Соединенным Штатам, различными путями туда попадает. Но европейские страны должны перестать быть экономическими конкурентами США», — сказал экономист.

Он уточнил, что за последние полгода из общего финансового биржевого оборота Европы было выведено четыре с половиной триллиона долларов. Эти деньги ушли на более стабильные и более понятные американские или азиатские рынки.

«Нелогичное поведение политического руководства Европы продиктовано управляющей ролью Соединенных Штатов. Американцы стараются лишить европейцев конкурентного преимущества в виде дешевого сырья из России — газа, нефти, продовольствия и удобрений», — сказал Корнеев.

Гарантий для России не будет

По словам экономиста, добиваться справедливости для России бессмысленно — сейчас любая справедливость полностью отсутствует. Например, суд вынес решение по «Газпрому» в пользу украинской стороны с формулировкой: «в связи с тем, что у Украины тяжелое финансовое положение».

Подобные обоснования не имеют никакого отношения к праву. Это просто, что называется, политический беспредел, отметил Корнеев. При этом у России вряд ли получится получить хоть какие-то гарантии исполнения сделки: вероятнее всего, зарубежные партнеры снова нарушат свои обещания.

Они могут гарантии дать, но все равно обманут. Потому что это такая концепция: любая договоренность на любую тему кончается одним и тем же. Как четко сказал президент России Владимир Путин, они даже не обманывают, они даже не не выполняют своих обязательств, а просто, что называется, тупо кидают. Валерий Корнеев Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик

Поэтому разговаривать с Европой бессмысленно, в то время как американцы иногда все же выполняют договоренности. При этом экономист отметил, что российские продукты все равно найдут своего потребителя на мировом рынке.

«Как правильно недавно говорил наш президент, все эти запреты — абсолютно бессмысленное занятие. Это просто лишение Европы необходимых ей сырьевых товаров: нефти, газа, продовольствия и удобрений. Мировой рынок достаточно сбалансирован и недостаток товаров, где бы ты ни был, всегда компенсируется излишком товаров где-то в другом месте», — сказал Корнеев.

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