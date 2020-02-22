Российскую переводчицу задержали в Испании по требованию США

Вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов сообщил, что о задержании заявила мать Красиловой.

14 февраля россиянку задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе. Соединенные Штаты объявили ее в международный розыск, обвинив в передаче биометрических данных третьим лицам.

Сейчас Красилова находится в СИЗО. В случае экстрадиции в США ей грозит заключение вплоть до пожизненного, сообщил «Царьград».

По словам матери переводчицы, ранее она работала в посольстве США клерком в международном отделе. В ее обязанности входило снятие отпечатков пальцев.