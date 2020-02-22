    22 февраля 2020, 00:58

    Российскую переводчицу задержали в Испании по требованию США

    Ирина Нагайникова

    Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали во время командировки в Испанию по запросу США. Об этом сообщил сайт RT.

    Вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов сообщил, что о задержании заявила мать Красиловой.

    14 февраля россиянку задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе. Соединенные Штаты объявили ее в международный розыск, обвинив в передаче биометрических данных третьим лицам.

    Сейчас Красилова находится в СИЗО. В случае экстрадиции в США ей грозит заключение вплоть до пожизненного, сообщил «Царьград».

    По словам матери переводчицы, ранее она работала в посольстве США клерком в международном отделе. В ее обязанности входило снятие отпечатков пальцев.