Российскую переводчицу задержали в Испании по требованию США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали во время командировки в Испанию по запросу США. Об этом сообщил сайт RT.
Вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов сообщил, что о задержании заявила мать Красиловой.
14 февраля россиянку задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе. Соединенные Штаты объявили ее в международный розыск, обвинив в передаче биометрических данных третьим лицам.
Сейчас Красилова находится в СИЗО. В случае экстрадиции в США ей грозит заключение вплоть до пожизненного, сообщил «Царьград».
По словам матери переводчицы, ранее она работала в посольстве США клерком в международном отделе. В ее обязанности входило снятие отпечатков пальцев.