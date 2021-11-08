Российскую фигуристку в США сравнили с уставшей старухой

Во время выступления в короткой программе на Гран-при Италии чемпионка мира россиянка Анна Щербакова была похожа на уставшую старуху, посчитали в США. Такое мнение высказал американский журналист Дэвид Лис в интервью каналу TheSkatingLesson.

Лис посчитал, что российская спортсменка уступает некоторым своим соперницам в таланте и физической подготовке, но имеет железный характер и волю к победе. Поэтому, по словам репортера, Щербакова на турнире в Италии собралась после неудачной короткой программы и выиграла соревнования.

«Может, она и выглядела как уставшая старуха в короткой программе. Но она вернулась в произвольной», — сказал он.

Турнир прошел 5 и 6 ноября в Турине. Щербакова завоевала золото, набрав 236,78 балла, хотя после короткой программы она была только третьей. Однако за произвольную программу девушка набрала 165,05 балла, что и помогло ей выиграть. На втором месте оказалась россиянка Майя Хромых, на третьем — Луна Хендригс из Бельгии.

Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира. Также она три раза побеждала на последних чемпионатах России в женском одиночном катании. Также российская спортсменка на недавних соревнованиях в Венгрии — Budapest Trophy — заняла первое место.