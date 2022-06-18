Российскую Арктику в Британии назвали «полем битвы будущего»

Россия планирует превратить Арктику в «поле битвы будущего», для этого наращивает в регионе военную и экономическую активность. Такое мнение в материале для The Times высказала обозреватель Лариса Браун, ссылаясь на доклад аналитического центра Civitas.

Автор призывает обратить внимание на активность РФ в северном регионе, где за последнее время появились 50 военных объектов. По мнению Браун, это свидетельствует, что Арктика в ближайшем будущем превратится в место геополитического соперничества.

«Таянье ледников в результате глобального потепления открывает новые торговые маршруты на Крайнем Севере, что, как опасаются страны Запада, может привести к усилению соперничества», — говорится в материале издания.

В отчете Civitas упоминается потенциальная угроза, что Россия введет закон, который обяжет перевозчиков обращаться к ней за лоцманской проводкой. Также указано, что в Арктике находятся огромны запасы редкоземельных металлов, российские месторождения цинка и никеля оцениваются в десятки триллионов долларов.

Российская сторона считает, что международное сотрудничество в Арктике должно быть прежде всего направлено на развитие региона. Арктика должна оставаться территорией диалога, мирного конструктивного сотрудничества, низкой военно-политической напряженности.