Российскому самолету не разрешили сесть на Фиджи для вывоза туристов

Эвакуационный рейс, который должен был 27 апреля забрать россиян с Фиджи, не состоялся. Власти острова отказали самолету в посадке.

Как рассказали в Минкомсвязи, в итоге лайнер пролетит по маршруту Денпасар (Индонезия) — Бангкок (Таиланд) — Сургут. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала «Коронавирус: рейсы в РФ».

«Активно прорабатываем другие варианты возвращения российских граждан на родину», — заявили в ведомстве.

Представители посольства РФ в Австралии, которое занимается решением вопросов и на Фиджи, поддерживают связь с оставшимися на острове туристами и пытается найти выход из ситуации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Россия на фоне пандемии с 27 марта прекратила все международные полеты. Исключением являются вывозные рейсы для российских туристов, оставшихся за границей. Также небо открыто для почтовых, санитарных, грузовых, гуманитарных и правительственных самолетов.

Российское правительство поддерживает людей, оставшихся за рубежом. Для того, чтобы получить финансовую помощь или попасть в список на выездной рейс, они должны заполнить специальную форму на портале госуслуг. На эти цели Россия выделила 500 миллиардов рублей, написала газета «Известия».

На прошлой неделе в Россию вернулись 80 человек из Таиланда.