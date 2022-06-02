Российскому послу в Лондоне отключили «тревожную кнопку» в личной резиденции

МИД России констатировал ухудшение ситуации в сфере безопасности российских граждан и соотечественников за рубежом. В частности, нападениям подвергаются посольства страны, следует из доклада министерства. Дошло до того, что «активисты» проникли в загородную резиденцию посла РФ в Великобритании и отключили там «тревожную кнопку».

Здание консульского отдела закидали яйцами, разбили окна зала для приема граждан. Кроме того, российским дипломатам ограничили доступ к банковскому счету посольства, а официальный дилер BMW отказался обслуживать автопарк дипмиссии. В здании посольства также отключили «тревожную кнопку».

МИД заявил о «шокирующей своей дикостью тотальной дискриминации россиян», включая дипломатов. Помимо Великобритании, случаи агрессии и травли россиян зафиксировали в Греции, Испании, на Кипре. В марте в Дублине неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства России.

«Не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, положение дел многократно ухудшилось», — констатировали в МИД.