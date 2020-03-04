    04 марта 2020, 05:05

    Российскому болельщику, арестованному во Франции, поможет МИД РФ

    Ирина Нагайникова

    Представители МИД РФ связались с семьей российского болельщика Михаила Ивкина, который находится во французской тюрьме уже около двух лет. Об этом сообщил «Ридус».

    Двое российских граждан, Ивкин Михаил Геннадиевич и Косов Павел Сергеевич около двух лет провели в тюрьмах Франции без прямых обвинений. Они стали подозреваемыми в деле о беспорядках в Марселе на Евро-2016. В частности, в покушении на гражданина Великобритании.

    Когда Ивкин полетел в Испанию на матч Лиги Европы, оказалось, что его разыскивает интерпол. С трапа самолета его отправили в камеру. Позже он провел месяц в тюрьме в Германии, а затем его отправили во Францию.

    Как сообщил «Ридус», срок ареста россиянина продлевали трижды из-за неготовности результатов экспертиз.

    С семьей Ивкина связались представители МИД РФ. Мужчине обещали помощь, установили связь с адвокатом.

    5 марта поступит официальный ответ на обращение родственников арестованного.

    Отмечается, что на связь с родственниками Ивкина вышла также член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина.

    Сообщается, что на 7 марта назначена встреча Ивкина с адвокатом.