Российскому болельщику, арестованному во Франции, поможет МИД РФ

Двое российских граждан, Ивкин Михаил Геннадиевич и Косов Павел Сергеевич около двух лет провели в тюрьмах Франции без прямых обвинений. Они стали подозреваемыми в деле о беспорядках в Марселе на Евро-2016. В частности, в покушении на гражданина Великобритании.

Когда Ивкин полетел в Испанию на матч Лиги Европы, оказалось, что его разыскивает интерпол. С трапа самолета его отправили в камеру. Позже он провел месяц в тюрьме в Германии, а затем его отправили во Францию.

Как сообщил «Ридус», срок ареста россиянина продлевали трижды из-за неготовности результатов экспертиз.

С семьей Ивкина связались представители МИД РФ. Мужчине обещали помощь, установили связь с адвокатом.

5 марта поступит официальный ответ на обращение родственников арестованного.

Отмечается, что на связь с родственниками Ивкина вышла также член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина.

Сообщается, что на 7 марта назначена встреча Ивкина с адвокатом.