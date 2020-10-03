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    03 октября 2020, 15:34

    Российскому боксеру Ковалеву дали условный срок в США и отправили учиться управлять гневом

    Андрей Иванов

    Российского боксера Сергея Ковалева в Соединенных Штатах приговорили к трем годам условно за нападение на модель Джейми Фронц на вечеринке. Он должен будет пройти курсы управления гневом. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на судебные документы.
    Российскому боксеру Ковалеву дали условный срок в США и отправили учиться управлять гневом

    Как пишет TMZ, Ковалева обвинили в нападении на Фронц после того, как она отказала ему в сексе, еще в 2018 году. Они встретились на вечеринке по случаю открытия боксерского зала в городке Биг Бэар в Калифорнии. Боец и модель начали целоваться в домике, который арендовала Фронц. Потом женщина почувствовала, что спортсмен из России стал слишком агрессивным и настойчивым. Она попыталась отстраниться, за что Ковалев сломал ей нос и пнул ее собаку.

    37-летний боксер признал свою вину и получил три года тюрьмы условно. Модель потребовала от боксера 650 тысяч долларов компенсации. По данным источника портала, он согласился выплатить ей эту сумму. Суд обязал Ковалева пройти курсы управления гневом.

    В последний раз спортсмен выходил на ринг в ноябре 2019 года против мексиканца Сауля Альвареса. Ковалев проиграл и лишился титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

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