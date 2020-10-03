Российскому боксеру Ковалеву дали условный срок в США и отправили учиться управлять гневом

Как пишет TMZ, Ковалева обвинили в нападении на Фронц после того, как она отказала ему в сексе, еще в 2018 году. Они встретились на вечеринке по случаю открытия боксерского зала в городке Биг Бэар в Калифорнии. Боец и модель начали целоваться в домике, который арендовала Фронц. Потом женщина почувствовала, что спортсмен из России стал слишком агрессивным и настойчивым. Она попыталась отстраниться, за что Ковалев сломал ей нос и пнул ее собаку.

37-летний боксер признал свою вину и получил три года тюрьмы условно. Модель потребовала от боксера 650 тысяч долларов компенсации. По данным источника портала, он согласился выплатить ей эту сумму. Суд обязал Ковалева пройти курсы управления гневом.

В последний раз спортсмен выходил на ринг в ноябре 2019 года против мексиканца Сауля Альвареса. Ковалев проиграл и лишился титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.