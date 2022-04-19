Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Они узаконили возможность производства упрощенных моделей с низкими нормами по экологии и безопасности.

Документ установил требования к автомобилям на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили «Известия». До февраля 2023 года у каждого государства — участника союза появилось право устанавливать собственные требования к выпускаемым на его территории автомобилям.

Принятые изменения в первую очередь нацелены на поддержку традиционных российских производителей — АвтоВАЗ, УАЗ, КамАЗ, ГАЗ. Однако в них не прописаны конкретные послабления. Специалисты отметили, что решение Совета Евразийской экономической комиссии позволило выпускать авто по принципу «кто во что горазд» — у кого на что хватит средств и ресурсов.

Эксперты полагают, что новые правила, скорее всего, позволят оснащать автомобили более простыми топливной и тормозной системами со смягченными требованиями к содержанию вредных веществ в выхлопах и без ABS И ESP. Не исключается разрешение выпуска автомобилей без подушек безопасности и с простыми системами мультимедиа и навигации. Разрешение на выпуск «упрощенки» могут продлить и на более длительный срок.