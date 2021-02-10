Британская газета заявила об угрозе раскола в ЕС из-за российской вакцины

В Евросоюзе растет возмущение из-за замедлившейся прививочной кампании против коронавируса. Италия уже готова одобрить российскую вакцину «Спутник V», однако решение Рима может привести к расколу ЕС.

Пессимистичный прогноз составил журналист Тим Макналти, статью которого опубликовала газета Express. Он напомнил позицию областного министра здравоохранения Лацио Алессио Д’Амато, который назвал «Спутник V» средством ускорения программы вакцинации в стране.

Чиновник подчеркнул, что у Италии есть возможность быстро получить альтернативные вакцины. При этом, времени, которое обычно занимает бюрократия, уйдет меньше на фоне борьбы ЕС за обеспечение адекватных поставок.

В материале указано, что решение Рима использовать российский препарат «угрожает Евросоюзу расколом». Трудности с масштабной вакцинацией у ЕС возникли из-за проблем с поставками препаратов AstraZeneca и Pfizer.

Заинтересованы в «Спутнике V» и в Австрии, так как страны-члены Евросоюза не в силах ускорить процесс внедрения вакцин. О готовности использовать российский препарат заявили и в Германии.