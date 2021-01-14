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    14 января 2021, 16:51

    Российской вакциной в Палестине в первую очередь привьют медработников

    Дарья Морозова

    Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кила рассказала, что в первую очередь вакцинацию от коронавируса в стране получил медицинские работники. Об этом сообщил RT.

    Она уточнила, что Россия срочно поставит для этого 100 тысяч доз препарата. В первую очередь вакцинируют тех, что работает «на переднем крае обороны».

    «То есть врачи, а также медсестры, уборщицы, вахтеры, работающие в отделениях интенсивной терапии, центрах лечения от коронавируса, лабораториях», — добавила она.