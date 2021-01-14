Российской вакциной в Палестине в первую очередь привьют медработников

Она уточнила, что Россия срочно поставит для этого 100 тысяч доз препарата. В первую очередь вакцинируют тех, что работает «на переднем крае обороны».

«То есть врачи, а также медсестры, уборщицы, вахтеры, работающие в отделениях интенсивной терапии, центрах лечения от коронавируса, лабораториях», — добавила она.