Российской вакциной в Палестине в первую очередь привьют медработников
Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кила рассказала, что в первую очередь вакцинацию от коронавируса в стране получил медицинские работники. Об этом сообщил RT.
Она уточнила, что Россия срочно поставит для этого 100 тысяч доз препарата. В первую очередь вакцинируют тех, что работает «на переднем крае обороны».
«То есть врачи, а также медсестры, уборщицы, вахтеры, работающие в отделениях интенсивной терапии, центрах лечения от коронавируса, лабораториях», — добавила она.