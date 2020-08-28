Российской вакциной от COVID-19 заинтересовались в Европарламенте

У Еврокомиссии поинтересовались планами по закупке новой вакцины от коронавируса, разработанной в России. Запрос направил депутат Европарламента Гонсалес Касарес.

В своем обращении Касарес задал вопрос о возможности приобретения российского препарата и намерениях Еврокомиссии по поводу массовой вакцинации населения от гриппа. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на текст документа.

«Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?» — спросил депутат ЕП.

Он также поднял тему прививок, поскольку новая вспышка COVID-19, указано в его письме, может совпасть с сезонным обострением эпидемической ситуации. По его мнению, Еврокомиссия могла бы призвать или рекомендовать массовую вакцинацию от вирусной инфекции.

В запросе европейский парламентарий напомнил, что коронавирус начал распространяться по Европе в январе–феврале 2020 года и совпал с сезонным пиком по заболеваемости гриппом. По его мнению, из-за ситуации с гриппом картина распространения COVID-19 сначала была смазанной.

Вакцину от COVID-19 разработали специалисты центра имени Гамалеи. О регистрации препарата под названием «Спутник V» 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин. Запрос на вакцину поступил от 20 стран.