Российской компании разрешили провести геологоразведку на шельфе Индии

Компания из России исследует три высокоперспективных участках Мумбайского нефтегазового бассейна в Камбейском заливе Аравийского моря.

Предполагается, что работы начнутся в первой декаде февраля этого года. В них задействуют научно-исследовательское судно «Академик Примаков».

«Договор с ONGC — крупнейший зарубежный контракт в истории Росгеологии, имеющий особое значение в рамках реализации нашей стратегии, направленной на увеличение доли контрактов за пределами России до 30% от выручки компании», — пояснил гендиректор Росгеологии Сергей Горьков.