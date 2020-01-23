Российской компании разрешили провести геологоразведку на шельфе Индии
Компания «Севморнефтегеофизика» (СМНГ) и государственная корпорация ONGC в Индии подписали контракт. По нему российские специалисты проведут морские сейсморазведочные работы 2D и 3D на континентальном шельфе Индии. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Росгеологию.
Компания из России исследует три высокоперспективных участках Мумбайского нефтегазового бассейна в Камбейском заливе Аравийского моря.
Предполагается, что работы начнутся в первой декаде февраля этого года. В них задействуют научно-исследовательское судно «Академик Примаков».
«Договор с ONGC — крупнейший зарубежный контракт в истории Росгеологии, имеющий особое значение в рамках реализации нашей стратегии, направленной на увеличение доли контрактов за пределами России до 30% от выручки компании», — пояснил гендиректор Росгеологии Сергей Горьков.