Мир 28 июля 2023, 04:19 Российской фехтовальщице пригрозили смертью после боя с украинской саблисткой Российской фехтовальщице Смирновой стали угрожать смертью после боя с украинкой Харлан Freepik

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Российской фехтовальщице Анне Смирновой и ее семье стали присылать смертельные угрозы в социальных сетях после ее боя с соперницей с Украины Ольгой Харлан. Об этом сообщило РИА «Новости».

В материале сказано, что большинство комментариев написаны на украинском языке. Хейтеры ненавидят россиянку и хотят учинить расправу над ней и ее близкими.

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Все началось с боя 27 июля. Смирнова в 1/32 финала чемпионата мира встретилась с украинской саблисткой Харлан и проиграла. После окончания состязания россиянка подошла к сопернице для рукопожатия. Украинке не понравился такой жест со стороны конкурентки, поэтому она выставила саблю вперед и сошла с дорожки.

По правилам Международной федерации фехтования (FIE), по окончанию боя спортсмены обязаны пожать друг другу руки. После инцидента Харлан дисквалифицировали и теперь ее могут отстранить от спортивных состязаний на двухмесячный период.

В следующий раз фехтовальщица с Украины должна была драться с представительницей Болгарии Йоаной Илиевой, но по решению FIE болгарская саблистка выйдет в 1/8 финала без борьбы. Украинская сторона подготавливает протест против исключения своей фехтовальщицы.

В марте шпажистки с Украины попытались развернуть плакат и сфотографироваться с ним на этапе Кубка мира в Китае в качестве политической провокации. Как рассказала спортсменка Дарья Варфоломеева, организаторы и FIE не позволили им осуществить задуманное.