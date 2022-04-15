Российской экономике предрекли испытания из-за локдауна в Китае

Больше двух недель Китай живет в условиях самого жесткого локдауна с начала пандемии коронавируса. Эксперты опасаются, что продление ограничительных мер принесет российской экономике серьезные испытания.

Китайские власти объявили самый жесткий и масштабный локдаун в Шанхае 28 марта. Позже они ослабили ограничения, но количество новых заболевших продолжило увеличиваться. Теперь местные власти могут снова отправить население под жесткий «домашний арест», сообщила газета «Известия».

По словам ведущего эксперта Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергея Пухова, даже локальные вспышки заболеваемости в Китае могут обернуться для других стран серьезными экономическими проблемами.

«Мировая экономика очень сильно зависит от Китая, и, если все-таки ситуация будет выходить из-под контроля, китайские локдауны, безусловно, скажутся на мировой экономической ситуации», — заявил он.

В последнее время Россия занимается ускоренным развитием торгово-экономических отношений со странами Азии — в первую очередь с Китаем. Локдаун создает большие риски для российской экономики. Если экономический рост Китая замедлится, то спрос на металлы, нефть и газ сократятся.