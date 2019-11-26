Российского туриста без паспорта задержали в Индии

Индийская полиция задержала туриста из России — он не смог предъявить местным стражам порядка паспорт с визой.

Как сообщила индийская телекомпания NDTV со ссылкой на старшего офицера полиции Гаурава Сингха, инцидент произошел в районе Кулу (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии. В полиции назвали имя российского туриста без документов.

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«Андрей Шигорин был задержан в старом Манали в субботу, 23 ноября, в 12:30», — заявил Сингх. Он добавил, что когда россиянина попросили показать паспорт и визу, он не смог этого сделать.

Его арестовали за нарушение индийского закона «Об иностранцах». Полиция начала расследование. Более подробной информации о случившемся пока нет.