Мир 22 декабря 2023, 02:34 Российского тихоокеанского флота испугались в Австралии Conversation: российский флот в Тихом океане может быть опасен для Австралии РИА «Новости»

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В Австралии испугались российского флота. По мнению доцента Университета Кертина в Австралии Алексея Муравьева, военные корабли России могут стать грозным вызовом для ВМС Австралии и ее союзников. Об этом он написал в статье для The Conversation.

Эксперт напомнил, что к октябрю 2023 года Россия ввела в строй восемь новых боевых кораблей и вспомогательных судов, в том числе, четыре атомные и обычные подводные лодки. В декабре в состав российского флота вошли еще три подлодки.

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Другая опасность, по мнению Муравьева, кроется в том, что Россия укрепляет свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе. Эксперт сделал вывод, что, если в Тихом океане начнется война, российский флот сможет бросить вывод ВМС западных стран.

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что корабли-ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» в скором времени начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охраняя дальневосточные рубежи России.