Российского студента посадили в тюрьму за незаконную коллекторскую деятельность в Сингапуре

Студент взял кредит на 400 сингапурских долларов (около 22 тысяч рублей), но не вернул деньги вовремя. Тогда кредитное агентство «Бро» предложило 22-летнему молодому человеку выбивать долги, в том числе с помощью угроз.

Следствие узнало о семи таких случаях с участием Даниленко, отметил Daily Storm. В частности, студент вместе со своим коллегой из Шри-Ланки запугивал заемщиков. Они обливали краской двери их квартиры. За каждое подобное действие россиянин получал от 150 до 300 сингапурских долларов.

Даниленко отказался от помощи дипломатов из России, сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Сингапуре.

В Сингапуре за незаконную коллекторскую деятельность грозит лишение свободы до пяти лет, штраф до 50 тысяч сингапурских долларов и шесть ударов ротанговыми палками.