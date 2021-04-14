Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за обвинений в кибератаках

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева из-за обвинений в кибератаках на Шведскую спортивную конфедерацию несколько лет назад. Об этом заявила глава ведомства Анн Линде в Twitter.

«Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных Шведской спортивной конфедерации, нарушающие существующие нормы. Российский посол был вызван в МИД, чтобы дать разъяснения», — говорится в сообщении Линде.

Ранее в прокуратуре Швеции сообщили, что с декабря 2017 по май 2018 года конфедерация подвергалась кибератакам, во время которых хакеры получили доступ к личным данным спортсменов и их медицинским документам. Надзорное ведомство провело расследование и обвинило в этом российскую военную разведку. По данным прокуратуры, кибератаки якобы были частью кампании против антидопинговых организаций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live» заявила, что с этим надо разбираться. По ее словам, Швецию «обычно волнуют российские подводные лодки».

Осенью прошлого года Анн Линде поругалась в присутствии журналистов со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Она обвинила Турцию в притеснении свободы слова в стране.