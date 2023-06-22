Мир 22 июня 2023, 18:54 Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за слов о мосте в Джурджулештах МИД Молдавии вызвал посла России из-за слов Сальдо о мосте в Джурджулештах Википедия

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МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Васнецова из-за высказывания временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населенном пункте Джурджулешты. Об этом сообщил советник молдавского внешнеполитического ведомства Игорь Захаров, его слова привело РИА «Новости».

«Мы решительно осуждаем высказывания представителя России об ударах по мостам в населенном пункте Джурджулешты. Это неприемлимые заявления. Такой формулировки, направленной против Молдавии, мы не потерпим», — заявил он.

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Ранее в четверг Сальдо осмотрел поврежденные в результате обстрела украинских боевиков мосты между Херсонской областью и Крымом. Глава региона заявил, что от России обязательно последует ответная реакция, упомянув в том числе и мост в Джурджулештах.

ВСУ обстреляли мосты в районе села Чонгар Херсонской области утром в четверг. На месте ЧП обнаружили осколки ракет Storm Shadow.