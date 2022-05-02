Российского посла вызвали в МИД Израиля после заявления Лаврова о еврейских антисемитах

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснительной беседы после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о нацификации Украины. Замечания Лаврова сочли «возмутительными», написало РИА «Новости» со ссылкой на информацию израильского ведомства.

«Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова Министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», — процитировало агентство МИД еврейского государства.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова «ужасной исторической ошибкой».

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Сергей Лавров констатировал, что на Украине «есть нацификация» и захваченные в плен боевики и представители украинских носят на теле и одежде символы и татуировки свастики, нацистских батальонов. Лавров ответил на замечание журналиста о том, что Зеленский — еврей, поэтому о нацификации якобы не может быть речи. Дипломат заметил, что это ничего не значит и «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», написал RT.