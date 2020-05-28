Российского посла вызвали в МИД Германии из-за хакеров

«Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева в Федеральное министерство иностранных дел для сегодняшней беседы. От имени федерального правительства он решительно осудил хакерскую атаку на бундестаг Германии», — заявили в ведомстве.

Министерство иностранных дел ФРГ подчеркнуло, что у него есть доказательства причастности Дмитрия Бадина к хакерской атаке на бунденстаг. Там утверждают, что россиянин был сотрудником ГРУ. Кроме того, Германия собирается добиться киберсанкций ЕС против людей, замешанных в этом преступлении. В частности, они могут распространиться и на Бадина.

Немецкие власти обвинили российских хакеров в похищении переписки депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Следствие считает, что киберпреступники скачали электронные письма за 2012–2015 годы во время своей атаки пять лет назад. Считается, что за всем этим стоит пользователь под ником Scaramouche.

Атака произошла в момент празднования 70-й годовщины победы во Второй мировой войне. Тогда в здании немецкого правительства находились иностранные гости. В их числе были и дипломаты из РФ.

Федеральная прокуратура Германии 5 мая 2020 года выдала ордер на арест Бадина. Его также разыскивают в США, там его считают причастным к атаке на сервера Демократической партии США и Всемирного антидопингового агентства.