Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии. Он прибыл туда и сразу вошел в здание, не отвечая на вопросы собравшихся у входа журналистов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство уточнило, что посла вызвали в Министерство иностранных дел из-за взаимной высылки дипломатов из Праги. Все началось с заявления главы чешского правительства Андрея Бабиша — на прошлой неделе он сообщил, что Прага подозревает Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

После этого Чехия решила выслать 18 сотрудников российского посольства. Кроме того, страна объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — по версии чешских властей, именно они участвовали в организации взрыва на складе.

Москва назвала обвинения абсурдными и голословными, а также ответила на действия республики. Из России выслали 20 чешских дипломатов. 19 апреля власти республики единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы». Российская корпорация назвала это решение нерыночным и политически ангажированным.