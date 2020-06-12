Российского посла в Румынии вызвали в МИД страны после заявления Захаровой

На сайде МИД Румынии написано, что «госсекретарь по стратегическим вопросам Дан Некулэеску заявил послу Кузьмину, что упоминание РФ в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления, так как является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы».

«Такое поведение оценивается как дестабилизирующее, в том числе в рамках совместных позиций на уровне НАТО и ЕС», — уточняется в сообщении.