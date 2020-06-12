    12 июня 2020, 16:51

    Российского посла в Румынии вызвали в МИД страны после заявления Захаровой

    Дарья Морозова

    Российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после того, как официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о национальной стратегии обороны республики. Об этом сообщили «Известия».

    На сайде МИД Румынии написано, что «госсекретарь по стратегическим вопросам Дан Некулэеску заявил послу Кузьмину, что упоминание РФ в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления, так как является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы».

    «Такое поведение оценивается как дестабилизирующее, в том числе в рамках совместных позиций на уровне НАТО и ЕС», — уточняется в сообщении.