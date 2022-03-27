Российского посла в Праге вызвали в МИД Чехии

Посла России в Праге Андрея Змеевского вызвали в МИД Чехии. Там ему выразили простест в связи с действиями российских органов в отношении сотрудников посольства страны в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию дипведомства.

«Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в МИД вечером в субботу посла России в Праге и выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России. Неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией», — говорится в сообщении.

Комментарий посольства РФ в Праге агентству получить не удалось.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев допустил взаимное закрытие посольств двух стран. При этом он подчеркнул, что до разрыва дипломатических отношений между странами дело все же не дойдет.

Заявление было сделано на фоне того, что министерство иностранных дел Польши потребовало, чтобы 45 российских дипломатов уехали из страны из-за подозрений в шпионаже. Дипломаты должны уехать из страны в короткий срок.