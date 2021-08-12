Российского посла в Иране вызвали в МИД страны из-за неоднозначного фото

Российского посла в Иране Левана Джагаряна вызвали в иранский МИД. Причиной стала совместная фотография с британским дипломатом, сообщило ИА Nation News.

Фотография Джагаряна вместе с британским дипломатом Саймоном Шерклиффом появилась на сайте российского посольства. Они запечатлены на фоне здания дипломатического представительства России в Иране.

У властей Ирана изображение вызвало вопросы. Джагаряна вызвали в министерство, где ему пришлось объясняться.