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    28 апреля 2021, 19:49

    Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии

    Ольга Назаркина

    Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову пригласили на встречу в МИД страны, сообщил ТАСС. Причину приглашения дипломата во внешнеполитическом ведомстве не уточнили.

    Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии

    «После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре», — говорится в заявлении министерства.

    В посольстве РФ заявили, что Митрофанова действительно получила приглашение, но других комментариев по этому поводу пока не дали.

    Сегодня генпрокуратура Болгарии заявила о том, что в причастности к организации четырех взрывов на оружейных заводах страны подозреваются шесть граждан России.

    Продукция на этих заводах принадлежала компании бизнесмена Эмилияна Гебрева и предназначалась для экспорта в Грузию и Украину. Компания торговца оружием уже успела заявить, что данные прокуратуры о том, что на заводах был взорван товар для пересылки в другие страны, являются абсолютной ложью.

    Болгарские правоохранители также полагают, что эти взрывы могут быть связаны с делом Врбетице.