Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии

Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову пригласили на встречу в МИД страны, сообщил ТАСС. Причину приглашения дипломата во внешнеполитическом ведомстве не уточнили.

«После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре», — говорится в заявлении министерства.

В посольстве РФ заявили, что Митрофанова действительно получила приглашение, но других комментариев по этому поводу пока не дали.

Сегодня генпрокуратура Болгарии заявила о том, что в причастности к организации четырех взрывов на оружейных заводах страны подозреваются шесть граждан России.

Продукция на этих заводах принадлежала компании бизнесмена Эмилияна Гебрева и предназначалась для экспорта в Грузию и Украину. Компания торговца оружием уже успела заявить, что данные прокуратуры о том, что на заводах был взорван товар для пересылки в другие страны, являются абсолютной ложью.

Болгарские правоохранители также полагают, что эти взрывы могут быть связаны с делом Врбетице.