Российского пилота Формулы-1 обвинили в расизме

По данным сайта «Дни.ру», это произошло, когда Петрова пригласили на должность стюарда на Гран-При Португалии. Хэмилтон вспомнил, что россиянин прокомментировал появление темнокожего гонщика на подиуме в футболке с призывом посадить полицейских, убивших афроамериканку. Петров назвал это неуместным, именно поэтому Хэмилтон назвал его расистом.