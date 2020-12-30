Белоруссия получила первую часть российского кредита

Белоруссия получила первый транш госкредита от России. Он эквивалентен 500 тысячам долларов — Москва обещала одолжить Минску 1,5 миллиарда. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

«В соответствии с соглашением между правительством Белоруссии и правительством РФ о предоставлении правительству республики государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года, 30 декабря 2020 года на счет министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов США», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее минфин Белорусии сообщал, что первый транш должен поступить до конца 2020 года, второй — в 2021 году. Министр финансов России Антон Силуанов уточнил, что Россия собирается выделить Белоруссии один миллиард долларов в 2020 и 2021 годах, а также предоставить Минску еще 500 миллионов долларов по линии евразийского антикризисного фонда. Он отметил, что деньги от России поступят в рублях, а от Евразийского фонда — в долларах.

О том, что Белоруссия получит кредит, сообщил Владимир Путин. Он договорился с Александром Лукашенко во время своего визита в Минск, который прошел в сентябре. Александр Лукашенко отметил, что собирается направить эти деньги на укрепление национальной валюты, которая переживает спад после протестов в стране.