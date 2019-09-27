Российского капитана сухогруза арестовали за пьянство в Швеции

«В окружном суде Мальме прошли слушания, капитан судна переведен в статус арестованного. Он арестован на две недели, подозревается в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения и халатности», — процитировало агентство слова генконсула России в Швеции Анастасии Федоровой.

Там также отметили, что судьба россиянина должна решиться за эти две недели.

Сам капитан признался, что выпивал за штурвалом. Он отметил, что из-за этого мог на какое-то время уснуть в процессе управления судном.

Ситуация произошла в ночь на 25 сентября. Сухогруз, который следовал их Калиниграда под флагом Гибралтара, сел на мель возле порта Линдчепинг. Никто их экипажа не пострадал.