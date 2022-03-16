Российского гонщика Мазепина включили в санкционный список Великобритании

Гонщик Никита Мазепин попал под санкции Великобритании на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на документы британских властей.

Ранее также стало известно, что Мазепина исключили из команды «Хаас» «Формулы-1». Гонщик был включен и в санкционный список Евросоюза.

Помимо Мазепина, под персональные санкции попали 935 человек, связанных со спортом. Они не смогут воспользоваться активами в Британии, а также въезжать в страну.