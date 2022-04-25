Компания Uniper заявила о возможной оплате российского газа в евро

Немецкая компания Uniper допустила в будущем оплату российского газа в евро. Об этом Bloomberg заявил представитель концерна.

По его словам, Uniper пришла к такому выводу после первоначальной оценки, написал RT.

«Мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей [в евро] в будущем возможна», — сказал представитель компании.

Он отметил, что концерн сотрудничает с правительством Германии по части расчетов за российский газ.

В Еврокомиссии ранее сообщили, что европейские компании могут использовать систему оплаты газа в рублях, так как это не нарушит санкции против РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами в рублях 31 марта. Согласно документу, западные покупатели должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать российский газ.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что майскую оплату за газ, получаемый из России, страна произведет в евро, как и прежде.