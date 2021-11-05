Российского дипломата нашли мертвым у здания консульского отдела посольства России в Берлине. Предположительно, он мог выпасть из окна здания. Об этом сообщило местное издание Spiegel со ссылкой на полицию.

По данным издания, полиция нашла тело мужчины у здания посольства утром 19 октября. Реанимировать его не удалось. По предварительным данным, 35-летний второй секретарь посольства упал с верхнего этажа. Он получил аккредитацию с лета 2019 года.

Источники в службе безопасности сообщили изданию, что причина смерти мужчины и обстоятельства его возможного падения пока неизвестны. По данным издания, тело погибшего перевезли в Россию. Однако официального подтверждения этой информации нет — в посольстве отказались об этом говорить по «этическим соображениям».

При этом издание заявило, что российский дипломат мог быть сотрудником спецслужб под прикрытием. Такое заявление газета сделала со ссылкой на мнение служб безопасности ФРГ.

Ранее США решили выдворить из страны еще 55 российских дипломатов и работников посольства и консульств. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Америки только усугубит обстановку на дипломатическом фронте.