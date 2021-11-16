Российского бойца ММА арестовали в США по обвинению в убийстве врача из-за прививки

Полиция США арестовала российского бойца ММА Акмала Хожиева, обвинив его в убийстве врача Мирана Рибати. Трагедия произошла из-за разных взглядов медика и спортсмена на вакцинацию — второй выступает против нее. О случившемся написал Znak.

Хожиев и потерпевший были друзьями и ходили в один спортивный зал. Доктор пришел к приятелю в гости, ничего не предвещало беды, но они начали обсуждать прививки от коронавируса и поссорились на почве разногласий на этот счет. Конфликт дошел до того, что в один момент Хожиев взял нож и несколько раз ударил им оппонента.

На место инцидента приехала полиция, ее сотрудники увидели убитого Рибати, а боец сразу же во всем сознался. Теперь на время следствия его отпустят только под залог в размере одного миллиона долларов.

Акмал Хожиев — профессионал боев ММА. Он три раза побеждал и потерпел одно поражение. Соцсети Хожиева говорят о его негативной настроенности по отношению к вакцинации. СМИ США приводили комментарии его коллег, которые отмечали сильную агрессию со стороны Хожиева в последнее время.