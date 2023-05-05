Мир 05 мая 2023, 09:10 Российского блогера Смольянинова задержали в Египте за нарушение правил пребывания РИА «Новости»: блогера Смольянинова задержали в Египте за нарушение правил пребывания Спортивный блогер Алексей Смольянинов / Telegram

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Следственные органы в Египте проверяют российского спортивного блогера Алексея Смольянинова. Мужчину задержали за нарушение правил пребывания в республике. Об этом написало РИА «Новости».

В российском посольстве в Каире сообщили, что блогер приехал в страну 29 апреля, а 3 мая его задержали.

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«Сейчас в отношении нашего соотечественника проводятся следственные действия», — передали в димписсии.

Алексей Смольянинов снял несколько документальных фильмов о футболе, также он основал Youtube-канал «Невиданный футбол», где авторы рассказывают о неизвестных аспектах истории этой спортивной игры. На канале уже более 100 роликов.

Telegram-канал Shot ранее писал, что в Египет Алексей прилетел для того, чтобы снять новый документальный фильм. Однако потом мужчина пропал: он должен был 4 мая вернуться домой, но в самолет не сел. Вещи блогера остались в гостинице.