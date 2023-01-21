Мир 21 января 2023, 00:17 Российского бизнесмена обвинили в обходе санкций и отмывании средств в США Минюст США обвинил российского бизнесмена Осипова в обходе санкций Unsplash

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Минюст США предъявил обвинения в обходе санкций и отмывании средств бизнесмену Владиславу Осипову, у которого есть российское гражданство. Об этом сообщило американское ведомство.

В документе говорится, что обвинения касаются яхты Tango, принадлежащей российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу. Водное судно находится под арестом. Исковые заявления подали в суд в федеральном округе Колумбия.

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По данным Минюста, Осипов и Мастерс планировали скрыть принадлежность яхты Tango, которая оценивается в 90 миллионов долларов. Арест Мастерса проходил в Испании, теперь его экстрадируют в Соединенные Штаты. У Осипова, занимавшего руководящие посты в компаниях Вексельберга, также есть гражданство Швейцарии.

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Ранее в Майами арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato Анатолия Легодимова. Россиянина обвинили в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов. Весь 2022 год Легкодымов управлял криптобиржей, проживая в Майами. При этом гражданин России знал, что многие пользователи получили средства незаконным путем. Если его признают виновным, то он может попасть на пять лет в тюрьму.