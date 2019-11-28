Российского актера не пустили на Украину после визита в Крым

Пограничники запретили российскому актеру въезд на территорию Украины из-за того, что мужчина посетил Крым. Артист не сможет пересечь российско-украинскую границу в течение трех следующих лет.

«Очередного российского актера театра и кино не пропустили на Украину пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта „Киев“ вчера в пункте пропуска „Борисполь“», — заявили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины. Сообщение процитировало РИА «Новости».

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Уточняется, что он прилетел в Киев из Минска. Россиянин сам сообщил пограничникам, что в 2018 году посетил Крым, въехав «через закрытые пункты пропуска». При этом имя и фамилия актера не разглашаются.

Пресс-служба ведомства уточнила, что актер прибыл на Украину для участие в кастинге. Он планировал пробоваться на роль в одном из сериалов.

Это не первый случай, когда украинские власти запрещают россиян въезд на свою территорию. Особенно в такие ситуации попадают люди творческих профессий. Так, в начале летом 2019 года въезд закрыли для телеведущей Даны Борисовой и для певца Егора Крида. Последнему въезд запрещен на пять лет. Об этом сообщил «МК».