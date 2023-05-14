Мир 14 мая 2023, 18:36 Российского адвоката объявили персоной нон-грата в Молдавии Молдавия объявила российского адвоката Игоря Трунова нежелательным лицом РИА «Новости»

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Власти Молдавии объявили российского адвоката Игоря Трунова нежелательным лицом и депортировали из страны. Об этом сам правозащитник сообщил ТАСС.

Адвокат объяснил, что прибыл в Молдавию для участия в международном инвестиционном форуме. Однако в аэропорту Кишинева его задержали представители местных силовых структур.

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«На паспортном контроле я объяснил пограничникам цель своего визита. Показал обратные билеты на 13 мая, бронь гостиницы и приглашение», — сказал он.

После этого молдавские правоохранители пригласили Трунова пройти с ними в отдельный кабинет под предлогом дополнительных мер установления его личности.

«Меня удерживали почти двое суток. В качестве причины отказа на въезд в страну они сказали, что нежелательное лицо не сумело подтвердить цель поездки», — добавил адвокат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешнее правительство Молдавии дрейфует в сторону русофобии.