Мир 23 января 2023, 08:33 Российское зерно поставят на Кубу Вице-премьер России Абрамченко рассказала о гуманитарных поставках продовольствия на Кубу

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Правительство России не отказалось от идеи передать зерно беднейшим странам. Чиновники начали обсуждать гуманитарные отправки продовольствия на Кубу, сообщила в интервью РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Последний пример — это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия», — заявила она.

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Виктория Абрамченко рассказала о двух форматах поставок продовольствия беднейшим странам. Они получат зерно по гуманитарной программе на средства из резервного фонда или в виде кредитов.

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил, что Россия готова безвозмездно передать нуждающимся до 500 тысяч тонн зерна до конца февраля. Президент Владимир Путин обвинил страны Запада в обмане по зерновой сделке — ее заключили под предлогом помощи странам Африки, однако из 80 вышедших на начало сентября из портов Украины кораблей только два отправились нуждающимся. Он пообещал, несмотря на это, продолжить участие в кампании.