Мир 13 июня 2023, 22:06 Российское тактическое ядерное оружие разместят в нескольких хранилищах в Белоруссии — Лукашенко Лукашенко: российское ТЯО в Белоруссии будет размещено на нескольких площадках РИА «Новости»

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Российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии не будет храниться в одном месте, его рассредоточат в нескольких хранилищах. Об этом в интервью для телеканала «Россия 1» заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Фрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Как только все завезем, оно будет рассредоточено по Белоруссии. У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже сегодня пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать», — сказал он.

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Ранее белорусский лидер заявил, что ТЯО из России придет в течение нескольких дней. Он отметил, что в стране все готово, чтобы принять его. Созданные для хранения ядерного оружия условия Лукашенко сравнил с операционной. Он подчеркнул, что белорусская сторона выполнила все необходимые требования.

По словам главы республики, военные применят оружие в случае нападения других стран на Белоруссию.