Российское судно подало сигнал SOS во время шторма у Норвегии. Это вышло случайно

Корабль с 33 людьми подал сигнал бедствия у берегов Норвегии. Российское судно попало в шторм. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на норвежскую службу спасения.

UPD: В Росморречфлоте заявили, что ледокол «Тор» подал сигнал случайно. На корабле нет никаких проблем, и он идет дальше по маршруту. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как сообщил сайт Rеutеrs, ледокол под российским флагом подал сигнал бедствия во время шторма, который разразился у берегов Западной Норвегии к западу от города Олесунн. Это подтвердили в объединенном спасательном координационном центре страны.

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По словам представителей норвежской спасательной службы, российское судно изначально потеряло мощность двигателя. Позже ледокол вновь обрел способность маневрировать. Несмотря на это, на помощь судну направлены вертолеты и буксиры. На момент публикации новости они были в пути.

По уточненным сведениям, 17 октября россияне вышли из Санкт-Петербурга. Судно направилось к берегам Ямала, сообщило РИА «Новости». В пути россияне попали в шторм.

Волны в этом районе достигают восьмиметровой высоты. Название российского судна не сообщается.